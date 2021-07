Gehavende Roglic stapt af in Tour de France

Primoz Roglic heeft het voor gezien gehouden in de Tour de France. De nummer twee van vorig jaar ondervindt te veel hinder van de verwondingen die hij maandag opliep bij een val in de finale van de derde etappe en is voor de negende etappe afgestapt.

"Het heeft geen zin om op deze manier door te gaan", aldus de Sloveense kopman van Jumbo-Visma. "Het is nu tijd om te herstellen en me op nieuwe doelen te richten. Ik ben erg teleurgesteld dat ik de Tour moet verlaten, maar ik moet het accepteren."

Roglic liep in de derde etappe al tijdverlies op, maar daar kwamen vrijdag tijdens de rit over geaccidenteerd terrein nog eens vier minuten bij ten opzichte van zijn concurrenten in het klassement. Zaterdag trok het peloton de Alpen in en moest Roglic al in een vroeg stadium lossen.