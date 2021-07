Argentinië dankzij Messi, Colombia dankzij Ospina naar halve finales Copa Amércia

Bij Colombia was David Ospina de grote man. De doelman keerde penalty's van en Matías Vina, terwijl Colombia alle strafschoppen benutte.

Lionel Messi, de aanvoerder van Argentinië, vertolkte wederom een hoofdrol. De vedette leverde zowel bij de 1-0 (Rodrigo De Paul, vlak voor rust) als de 2-0 (Lautaro Martínez vlak voor tijd) de assist en tekende uit een vrije trap in de blessuretijd zelf voor de 3-0. Met vier goals (en vier assists) is Messi de topscorer van het toernooi.

Argentinië en Colombia hebben zich op het toernooi om de Copa América voor de halve finales geplaatst. De Argentijnen wonnen met 3-0 van Ecuador en stuiten nu op Colombia, dat na 90 minuten zonder goals Uruguay de baas was na penalty's.

Met 112 caps is Ospina nu alleen recordhouder in Colombia. Carlos Valderrama kwam tot 111 interlands.

Halve finales

De halve finale tussen Argentinië en Colombia wordt dinsdag gespeeld in Brasilia. Een dag eerder is in Rio de Janeiro de andere halve finale tussen Brazilië en Peru.