Etappe 9: dit keer hopelijk zonder modder op weg naar Tignes

Steven Kruijswijk in actie tijdens de achtste etappe in de Tour de France - ANP

Laat de wielrenners het maar niet horen, maar vandaag krijgt het peloton een bergrit voor de kiezen die op papier nog zwaarder is dan die van zaterdag. Van Cluses naar Tignes liggen namelijk vijf Alpencols, waarvan twee van de tweede, twee van de eerste en een van de buitencategorie (Col de Pré, 12,6 kilometer à 7,7 procent). De aankomst is dit keer niet na een afdaling, maar bergop in Tignes. Die slotklim is overigens niet de zwaarste, maar vrij regelmatig en de laatste twee kilometers zijn vlak.

Het profiel van de negende etappe in de Tour de France. - NOS

Slechts één keer eerder finishte de Tour in Tignes - Michael Rasmussen was in 2007 na een waanzinnige solo de beste - en twee jaar geleden zou Tignes de finishplaats zijn van de negentiende etappe, maar gooiden aardverschuivingen roet in het eten. In 2019 had Steven Kruijswijk al zijn pijlen gericht op de etappe naar Tignes. De klimmer van Lotto-Jumbo stond er goed voor en hoopte zijn slag te slaan op de klim die hij op trainingsstages tientallen keren was opgereden. Maar Egan Bernal was hem voor op de Iseran en dat bleek uiteindelijk gunstig toen de finale naar Tignes werd geschrapt. Lees nog eens terug hoe dat allemaal in zijn werk ging.

Slecht weer en onbegaanbaar wegdek maken einde aan Touretappe - NOS

Twaalf jaar eerder was het Michael Rasmussen die iedereen op een hoop reed in een etappe die destijds startte in Le Grand-Bornand. Acht dagen na zijn waanzinnige solo die eindigde in Tignes werd Rasmussen als geletruidrager uit de Tour gezet. Het was het begin van een totaal andere 'modderstroom'. De reden? De Deense wielrenner had gelogen over zijn verblijfplaats. Hij was in Italië, terwijl hij de dopingautoriteiten had verteld dat hij in Mexico zat om zo dopingcontroles te ontlopen. Rasmussen kreeg vier waarschuwingen, twee keer vanwege het te laat opsturen van zijn verblijfsformulier en twee keer vanwege gemiste dopingcontroles.

Etappe 9: dit keer hopelijk zonder 'modder' op weg naar Tignes - NOS

Het resultaat? Acht dagen na zijn zege in Tignes haalde de Rabobank-ploeg hem uit de Tour en werd Rasmussen op staande voet ontslagen. Hij kreeg twee jaar schorsing vanwege het missen van de controles, een juridische strijd van zes jaar met Rabobank volgde en in 2013 bekende Rasmussen op een persconferentie dat hij tussen 1998 en 2010 doping had gebruikt. Overleven "Het wordt overleven vandaag", aldus NOS-wieleranalist Danny Nelissen. "Misschien probeert geletruidrager Tadej Pogacar zijn benen te sparen voor de rustdag van maandag. Hij heeft een comfortabele voorsprong." "Toch verwacht ik weer aanvallers: waarom zou het niet lukken? Het wordt een geanimeerde etappe, maar iedereen weet wel wie uiteindelijk de sterkste renner is."