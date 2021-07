Koning weer vaker op pad, morgen voor staatsbezoek naar Berlijn

Morgen vliegt koning Willem-Alexander samen met koningin Máxima voor een driedaags staatsbezoek naar Duitsland. De afgelopen jaren bezocht hij al de Duitse deelstaten en dit is het sluitstuk ervan. Het is zijn twintigste staatsbezoek.

De reis werd vorig jaar in de ijskast gezet vanwege corona, maar achter de schermen was de wens groot om het bezoek door te laten gaan in de periode dat Angela Merkel nog bondskanselier is. Zij is aan haar laatste maanden bezig. Het bezoek moet dan ook de goede relatie met de oosterburen symboliseren, zowel op het gebied van handel als politiek.

Vooraf is gevraagd het programma geheim te houden. Dat moet voorkomen dat Duitse oranjefans zich verzamelen om een glimp van de twee op te vangen. Maar vaste ingrediënten zijn er bij een staatsbezoek altijd: een staatsbanket, projecten met een relatie tot Nederland en een fotomoment op een iconische plek. Alleen een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in Berlijn zit er vanwege coronamaatregelen niet in. Aan het eind is er een kort persgesprek.

Eerste werkreis in buitenland

Daarmee is dit de eerste buitenlandse werkreis voor de koning na corona. Het valt op dat hij de laatste tijd weer veel vaker buiten de paleismuren opereert. In coronatijd deed hij veel bezoeken digitaal achter zijn bureau. Dat onttrok zich vaak aan het oog van de buitenwereld en leverde hem het verwijt op dat hij weinig zichtbaar was. Toen er wel publiciteit kwam, was dat vanwege de reis naar zijn vakantiehuis in Griekenland. Die reis leverde veel kritiek op, omdat Nederlanders juist op dat moment het advies kregen niet op reis te gaan.

Er lijkt dan ook gewerkt aan een kickstart van de koning na corona. Zo vliegen de uitnodigingen inmiddels weer de deur uit om bij een werkbezoek van het paar te zijn. Hij is dus ook weer vaker in het land te zien: om tentoonstellingen (de Gouden Koets) te bezoeken, voor streekbezoeken (Noord-Limburg) en werkbezoeken, een enkele keer zelfs onaangekondigd.

Zichtbaarheid terug

Dat laatste gebeurde twee weken terug nog in dé oranjestraat van Nederland, de Marktweg, in Den Haag. De koning stond toen met oranje sjaal tussen de mensen, het moest een symbool van eenheid zijn. Maar omdat de koning te weinig afstand hield en handen schudde, verliep het bezoek niet helemaal vlekkeloos. "Iedereen moet zich aan de anderhalvemetermaatregel houden, ook de koning", zei bijvoorbeeld demissionair minister Van Ark van Medische Zorg.

Door al die nieuwe bezoeken komt de zichtbaarheid van de koning weer terug. Ook dit staatsbezoek genereert net als de andere bezoeken weer veel media-aandacht. Daarmee moet het de fouten van vorig jaar doen vergeten en Nederland vooral weer laten zien waar het koningshuis voor bedoeld is.