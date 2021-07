Regen bemoeilijkt reddingswerk aardverschuiving Japan

Over een traject van twee kilometer richtte het natuurgeweld een stroom van vernieling aan:

De aardverschuiving leidde gisteren tot een modderstroom . Die had een snelheid van 40 kilometer per uur.

In Japan wordt nog steeds met man en macht gezocht naar vermisten na de aardverschuiving die de kustplaats Atami gisteren trof. De zoektocht wordt bemoeilijkt door het slechte weer: het blijft regenen in het gebied.

Doden en vermisten na modderstromen in Japan - NOS

Tot nu toe zijn twee doden geborgen, maar voor het lot van meer mensen wordt gevreesd. Ongeveer twintig mensen worden vermist. Zo'n duizend reddingswerkers zijn in het gebied aan de slag.

In Japan is op dit moment het regenseizoen aan de gang, dat vaker leidt tot overstromingen en modderstromen. Er wordt gewaarschuwd voor meer aardverschuivingen de komende tijd, ook elders in het land.