Ajax krijgt geen vergunning voor oefenduel met publiek en laat tribunes leeg

Ajax speelt de eerste oefenwedstrijd richting het nieuwe seizoen komende zaterdag voor lege tribunes. De Amsterdammers hadden de wedstrijd tegen RKC Waalwijk graag voor een beperkt aantal toeschouwers gespeeld, maar de club krijgt van de gemeente geen vergunning om publiek toe te laten.

Half juli diende Ajax bij de gemeente Amsterdam een aanvraag in om, conform het KNVB-protocol in verband met het coronavirus, een deel van de tribunes te vullen. Ajax verwachtte zo'n negenduizend toeschouwers een plek te kunnen geven, dat is zestien procent van de totale capaciteit van het stadion.

Omdat de vergunning maandagavond nog niet was afgegeven, heeft Ajax besloten geen publiek toe te laten aanstaande zaterdag. De club gaat opnieuw met de gemeente om de tafel en hoopt dat er bij het oefenduel tegen FC Utrecht op 13 augustus wel publiek op de tribunes kan zitten.