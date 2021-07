Twee mensen geschept op A12, één dode

Op de A12 bij Bennekom is vannacht iemand omgekomen die was uitgestapt na een verkeersongeluk. Het slachtoffer werd samen met iemand anders geschept. Die ander, een man van 21 uit Nijmegen, is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie raakte de auto van de twee rond 03.15 uur vermoedelijk de vangrail. Daarna stapten ze uit en werden ze geraakt door een andere weggebruiker.

De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekend. De A12 was in de richting van Utrecht enkele uren dicht.