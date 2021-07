Bosbrand op Cyprus verwoest tientallen huizen

Zo ziet het eruit in het rampgebied:

De oorzaak van de brand is niet bekend. Op het eiland heerste deze week een hittegolf, met temperaturen boven de 40 graden. De politie heeft een man van 67 aangehouden. Op het moment dat de brand uitbrak, zou hij afval aan het verbranden geweest zijn.

De brand, aangewakkerd door de harde wind, woedt bij het Troödosgebergte ten noorden van de steden Limasol en Larnaca, in een gebied met veel dichte begroeiing. Het vuur begon in de buurt van het dorp Arakapas. "Het ging door het dorp als een wervelstorm, het heeft alles verwoest", zegt een bestuurder van de kleine gemeenschap.

Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wel zijn er tientallen huizen uitgebrand. Ook is op veel plaatsen de stroom uitgevallen. De rook is te zien tot in Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, zo'n 75 kilometer verderop.

Griekenland en Israël hebben hulp geboden. Beide landen sturen twee vliegtuigen naar Cyprus. Ook de EU biedt ondersteuning in de lucht.

'Heel moeilijke dag voor Cyprus'

President Nicos Anastasiades van Cyprus liet via Twitter weten dat de autoriteiten er alles doen om het vuur te bestrijden. "Dit is een heel moeilijke dag voor Cyprus. Alle overheidsdiensten zijn ingeschakeld, de prioriteit is geen levens verloren laten gaan."

De minister van Landbouw sprak van een uitzonderlijk moeilijke situatie. "Dit zijn omstandigheden die we niet eerder hebben meegemaakt."