Verenigde Staten nog niet zeker van groep achter ransomware-aanval

De Verenigde Staten zijn er nog niet zeker van wie er verantwoordelijk is voor de grote ransomware-aanval, die bedrijven over de hele wereld heeft getroffen. Dat heeft president Biden gezegd. In de VS zijn honderden bedrijven getroffen en ook in Europa melden zich veel bedrijven als slachtoffer. De Zweedse supermarktketen Coop is door de aanval lamgelegd.

"De eerste gedachte was dat het niet de Russische regering was, maar we weten het nu nog niet zeker", zei Biden in een reactie op de aanval. Hij heeft zijn inlichtingendiensten opdracht gegeven de zaak te onderzoeken. Volgens Biden zal de VS reageren als blijkt dat Rusland wel verantwoordelijk is voor de aanval.

REvil-groep

Deskundigen op het gebied van computerveiligheid zeiden eerder dat het erop lijkt dat de aan Rusland gelieerde REvil-groep achter de aanval zit. Die groep wordt door de Amerikaanse politiedienst FBI verantwoordelijk gehouden voor een cyberaanval op de Braziliaanse vleesgigant JBS, twee maanden geleden.

Bij een aanval met ransomware, of gijzelsoftware, worden computers door criminelen platgelegd (gegijzeld) totdat het getroffen bedrijf losgeld betaalt. De aanval is zeer waarschijnlijk begonnen met Kaseya, een bedrijf dat software levert waarmee computers op afstand kunnen worden beheerd. Het Nationaal Cyber Security Centrum gaf vannacht een waarschuwing uit.

We leggen in deze video uit hoe een ransomware-aanval werkt: