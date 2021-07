Kane leidt effectief Engeland terug naar Wembley, waar het EK wordt beslist

Bekijk de samenvatting van Oekraïne - Engeland (0-4) - NOS

Met een geflatteerde zege op Oekraïne heeft ook Engeland zich bij de laatste vier gevoegd op het Europees kampioenschap. De minst sprankelende kwartfinale leverde wel de meeste goals op: 4-0. Harry Kane was met twee treffers de gevierde man bij de Engelsen, die nu woensdag in de halve finale op Wembley de Denen treffen. De andere wedstrijd gaat tussen Italië en Spanje.

Met een raak puntertje bezorgde Kane zijn elftal na drie minuten de best denkbare start, maar de amusementswaarde van wedstrijd werd grof geweld aangedaan met het snelle doelpunt. Voorzichtig Engeland Engeland was vooral bang om de voorsprong te verspelen, Oekraïne beschikte na een paar zware partijen in de voorgaande ronden niet over het vermogen om Engeland onder druk te zetten.

Na een draak van een eerste helft werd het duel met drie rake kopballen kort na rust toch nog even levendig. Eerst sloop verdediger Harry Maguire mee naar voren bij ene vrije trap, daarna was het de beurt aan Kane die in de beslissende fase van het toernooi ineens zijn draai lijkt te vinden. Twee keer was Luke Shaw de aangever. Jordan Henderson bepaalde met het hoofd de eindstand in Rome, overigens de enige keer dit toernooi dat Engeland buiten Londen speelt. Thuisvoordeel voor de Engelsen Met het thuisvoordeel en de op papier zwakste opponent zijn de Engelsen favoriet om voor het eerst sinds de WK-zege in 1966 een groot toernooi te winnen. In 1996 waren ze ook goed op weg, maar de Duitsers namen destijds de strafschoppen beter na een bloedstollende halve finale.