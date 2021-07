GGD: bewuste keuze om Tata Steel niet te noemen in rapport

De GGD Kennemerland zegt dat er bewust voor is gekozen om "mogelijke veroorzakers van kanker niet specifiek bij naam" te noemen in een rapport over het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk en omgeving. Volgens de dienst is onderzocht of het aantal kankergevallen is toegenomen, maar is er niet gekeken naar de mogelijke oorzaken ervan.

De GGD reageert daarmee op een verhaal uit het Noordhollands Dagblad. De krant meldde dat GGD-directeur Van der Velden verscheidene keren persoonlijk heeft ingegrepen om de naam van Tata Steel te schrappen uit een rapport.

In conceptversies werd Tata nog wel genoemd, maar in het eindrapport niet. "Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou hij aan een van zijn medewerkers hebben opgedragen. De krant baseerde zich op stukken die waren opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

In een verklaring zegt de GGD te "betreuren" dat in interne conceptversies wel namen zijn genoemd van mogelijke veroorzakers van kanker. "Zeker omdat er behoefte is aan duidelijkheid over de oorzaak van de geconstateerde toename van het aantal gevallen van kanker. In het rapport staan dan ook aanbevelingen aan gemeenten om daar nader onderzoek naar te doen."