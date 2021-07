Ook in Nederland mogelijk honderden bedrijven getroffen door ransomware-aanval

Ook in Nederland zijn mogelijk honderden bedrijven slachtoffer van de grote internationale cyberaanval die gisteravond wereldwijd computers heeft lamgelegd. Het gaat in ieder geval om klanten van ICT-bedrijf VelzArt in Waardenburg.

VelzArt heeft honderden klanten. Die bedrijven zijn gewaarschuwd dat hun computers geïnfecteerd kunnen zijn, vooral als ze hun systemen gisteren tussen 18.00 en 20.00 uur aan hadden staan. Ze krijgen het advies hun systemen voorlopig niet aan te zetten. Volgens een medewerker is de impact enorm. "We zijn druk bezig en worden platgebeld."

De aanvallers wisten de ransomware te verspreiden via software van Kaseya. ICT-bedrijven gebruiken die software om computersystemen van klanten op afstand te beheren.

Frietkraam

Ook bij de Udenhoutse technisch dienstverlener Hoppenbrouwers zijn systemen geïnfecteerd geraakt. Er werd snel opgetreden maar de impact blijft groot. "'Ja, niet op tijd genoeg dus. Maar wel zo op tijd dat we het schip in de goede richting hebben kunnen keren", zegt directeur Henny de Haas. Er zijn computers geïnfecteerd, ongeveer 10 procent van ruim 1500 computers die het bedrijf gebruikt. "Het is op een heel gehaaide manier gegaan. Het is via een update gebeurd van software die wereldwijd bekend is."

De aanval heeft een flinke impact op het bedrijf. Tientallen medewerkers moesten in allerijl langs bij alle achttien vestigingen om alle computers na te lopen. "Het is bijna niet leuk meer om te ondernemen zo", zegt De Haas. Al zorgde de operatie ook voor de nodige saamhorigheid. "Toen onze medewerkers na een lange dag terug waren, hebben we ook een frietkraam laten komen. Sommigen hadden hun kinderen meegenomen. Het was nog net geen familiefeestje."

Hoppenbrouwers beschikte wel over back-ups, maar die waren al een paar uur oud. "We zijn een klein stukje tijd kwijt. We hebben een slim back-upsysteem. Dus we konden spullen terughalen van vlak voor de aanval. Maar het kan best zijn dat er een bestelling is geplaatst die wel bij de klant in de computer staat, maar niet meer in ons systeem. Dat zijn kleine dingen, maar wel heel vervelend."

Van zeker drie andere dienstverleners in Nederland is bekend dat ze met diezelfde software werken. Van twee daarvan is onbekend of ze schade hebben ondervonden door de cyberaanval. De derde, Xantion, zegt tot nu toe geen spoor van het gijzelvirus te hebben gevonden.