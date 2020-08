Orkaan Isaias komt aan land in Verenigde Staten

De orkaan Isaias is aan land gekomen in North Carolina, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Dat ging gepaard met windsnelheden tot 136 kilometer per uur.

In de kustplaats Ocean Isle Beach zijn door de windstoten vijf huizen in brand gevlogen. Ook zijn er straten onder water gelopen. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

Bij honderdduizenden huizen in North Carolina is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt al snel bij storm in de VS, omdat elektriciteitskabels doorgaans bovengronds zijn.

Tropische storm

Boven land zwakte de orkaan af tot een tropische storm. Het Amerikaanse orkaancentrum NHC waarschuwt evenwel voor harde wind, tot 110 km/u, zware regenval en het risico van tornado's. De storm zal de komende dagen naar verwachting langs de oostkust naar het noorden trekken.

Orkaan Isaias, toen nog een naamloze tropische depressie, trok vorige week langs de Bovenwindse Eilanden. Daar was alleen sprake van veel regen, vooral doordat het lagedrukgebied ruim ten zuiden van Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius lag.