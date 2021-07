PSV boekt eerste oefenzege; Schmidt verwacht Dumfries en Malen niet terug

PSV-trainer Roger Schmidt rekent erop dat Malen en Dumfries in de komende weken worden verkocht. "Ik verwacht niet meer dat ze terugkeren op De Herdgang", zei Schmidt na het oefenduel. "Het was na vorig seizoen eigenlijk al duidelijk dat ze een stap naar het buitenland wilden maken. Dat verwacht ik nog steeds."

De Eindhovenaren hebben een korte aanloopperiode naar de belangrijke confrontaties met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. De eerste ontmoeting is woensdag 21 juli in het Philips-stadion. Een week later volgt de return.

Mochten Dumfries en Malen dan nog geen nieuwe club hebben, zijn ze welkom voor Schmidt. "Dan hebben we meer opties", zei de trainer. "Het wordt qua fitheid dan wel een uitdaging. Dat geldt voor Dumfries en Malen, maar ook voor Cody Gakpo. Ze sluiten pas later aan en zullen nu zelf individueel fit moet blijven."

Linssen en Sinisterra bezorgen Slot eerste overwinning bij Feyenoord

Feyenoord won zaterdag het tweede oefenduel in de voorbereiding. De Rotterdammers waren op het eigen trainingscomplex Varkenoord met 3-1 te sterk voor AEK Athene. Het is de eerste overwinning van de nieuwe trainer Arne Slot bij Feyenoord. Vorige week begon de Rotterdamse ploeg de voorbereiding met gelijkspel (1-1) tegen AA Gent.