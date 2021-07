Van Liere niet met Hermes naar Olympische Spelen door administratieve fout

Mocht Dinja van Liere geselecteerd worden voor de Olympische Spelen in Tokio, dan zal ze niet met Hermes gaan. Haar toppaard staat bij de internationale paardensportfederatie ingeschreven als Duits paard. Volgens de regelementen mag Hermes daardoor niet namens Nederland meedoen in Tokio.

Het reglement zegt dat paarden die tijdens de Olympische Spelen van Tokio van start gaan, op 15 januari van dit jaar de nationaliteit moeten hebben van het land waarvoor de ruiter uitkomt. De problemen kwamen aan het licht nadat op 21 juni ruiters en paarden officieel bij de FEI werden aangemeld voor mogelijke deelname aan de Olympische Spelen.

'We zijn echt verbijsterd'

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) spreekt van een administratieve fout bij de FEI. Hermes is al jaren in eigendom van Nederlander Joop van Uytert. Zo staat dat ook sinds juni 2018 in de database staat. Daarbij wordt echter een Duits woonadres gemeld, het adres van een Duitse eigenaar waarmee Van Uytert gezamenlijk andere paarden in bezit heeft.