Aantal gemelde besmettingen stijgt laatste dagen, meerdere oorzaken mogelijk

Na weken van daling van het aantal coronabesmettingen wordt de laatste dagen met die trend gebroken. Het RIVM meldde vandaag 1146 nieuwe coronabesmettingen. Ter vergelijking, vorige week zaterdag waren dat er nog 429. Waardoor de stijging komt, is nog lastig te zeggen. Sinds de versoepelingen ingingen op 26 juni is het aantal coronabesmettingen met bijna 14 procent gestegen. "Maar de dagelijkse coronacijfers bieden eigenlijk relatief weinig duiding, zoals waaróm ze stijgen", zegt redacteur Joost Schellevis, die de coronacijfers volgt.

"Daardoor is bijvoorbeeld ook niet duidelijk wat het aandeel is van de mensen die positief zijn getest toen ze naar een discotheek of evenement wilden." De afgelopen dagen werden zo'n 279.000 testafspraken gemaakt bij Testen voor Toegang. De resultaten van de testen van Testen voor Toegang worden ook doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zouden coronagevallen kunnen zijn opgespoord die anders onder de radar zouden zijn gebleven. "Maar ook bij de GGD stegen de afgelopen dagen de besmettingsaantallen, terwijl daar niet vaker is getest", zegt Schellevis.

Viroloog Marion Koopmans reageerde gisteren in het NOS Journaal op de rol van de deltavariant en het aantal besmettingen. Bijna 50 procent van de besmettingen is inmiddels afkomstig van de deltavariant. "Dat speelt zeker een rol, maar het aantal besmettingen is vooral afhankelijk van hoe goed mensen zich aan de basisregels blijven houden. Want veel mensen zijn nog niet volledig gevaccineerd." Tegelijkertijd zijn de coronaregels sinds 26 juni wel weer verder versoepeld. "En dat hoeft ook niet te worden teruggedraaid", zei Koopmans. "Maar we moeten ons wel aan die basisregels blijven houden."