Primeur in amateurvoetbal: voor het eerst speelt een vrouw mee in eerste mannenteam

Door een pilot van de KNVB speelt de 19-jarige Ellen Fokkema aankomend seizoen in het eerste mannenelftal van amateurclub VV Foarút in Menaam. De club uit Friesland speelt in de vierde klasse en krijgt dispensatie van de voetbalbond. Later zal de bond gaan kijken of er een goede basis is om vrouwen en mannen uiteindelijk gemengd te laten voetballen.

Fokkema speelt al sinds haar vijfde bij Foarút en speelt straks nog steeds met drie dezelfde jongens waarbij ze ook in de jeugd in het team zat. "Het is fantastisch dat ik in dit team kan blijven spelen", reageert de middenveldster. "Ik speel al sinds m'n vijfde met deze jongens samen en vond het toch wel jammer dat ik volgend seizoen niet meer met ze in een team zou kunnen voetballen."

Vaker verzoeken

Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB zegt dat er wel vaker verzoeken binnenkomen van verenigingen om een vrouw te kunnen laten voetballen in het eerste mannenteam. "In deze gevallen is er sprake van een mooie sportieve uitdaging die we niet willen blokkeren. Daarom starten we met deze pilot. De ervaring zal leren of en hoe het werkt."