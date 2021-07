Van der Poel genoot van laatste dag in het geel: 'Het tempo lag gewoon te hoog'

Mathieu van der Poel reed zes dagen in de gele trui, maar moest in de achtste etappe die eer laten aan een imponerende Tadej Pogacar. Op ruim twintig minuten van winnaar Dylan Teuns kwam Van der Poel binnen in Le Grand-Bornand. "Het tempo lag gewoon te hoog", vertelde hij na afloop.

Dus besloot Van der Poel zijn eigen tempo te rijden tot de finish. "Zelfs vandaag heb ik nog genoten van die gele trui", vertelde hij. "Ik heb vrij lang alleen gereden, maar met het publiek erbij was dat fantastisch. Ik denk dat ik boven verwachting en langer dan verwacht in de gele trui heb gereden."

Of Van der Poel de Tour gaat uitrijden, wist de 26-jarige wielrenner nog niet. Eind van deze maand doet hij namelijk ook mee aan de Olympische Spelen. "Ik heb natuurlijk nog andere doelen, dus we zullen zien. Nu ga ik rustig nadenken of ik in de Tour ga blijven. Op de rustdag zullen we het er denk ik wel over hebben."