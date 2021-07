Ontketende Pogacar haalt uit in eerste Alpenrit en rijdt Van der Poel uit gele trui

Tot de tweede col zag het er nog naar uit dat Van der Poel kon standhouden, maar in de beklimming moest hij direct passen toen Pogacar versnelde. Alleen Richard Carapaz kon even in het spoor blijven van de ontketende Tourwinnaar van 2020.

Tadej Pogacar heeft op imponerende wijze de leiding genomen in de Tour de France. De Sloveense wielrenner van Team Emirates sprong in de eerste zware Alpenrit weg op de tweede van drie cols van de eerste categorie, gaf al zijn concurrenten het nakijken en nam het geel over van Mathieu van der Poel.

Pogacar raapte onderweg de ene na de andere vluchter op, maar Dylan Teuns kreeg hij niet de pakken. De Belgische renner van Bahrain won de achtste etappe dan ook.

Bolletjestrui voor Poels

Een van de achttien vluchters die Pogacar in zijn jacht op het geel verslond, was Wout Poels. Poels viel al vroeg in de rit aan, kwam bij drie colletjes als eerste boven en veroverde de bolletjestrui. Daarmee is Poels na Van der Poel en Ide Schelling de derde Nederlandse drager van de bollentrui deze Tour de France.

Pogacar liet Poels in de beklimming van de Colombière achter. In de afdaling kwamen Ion Izagirre en Michael Woods weer langszij bij de inmiddels uitgeraasde Sloveense renner. Poel kwam uiteindelijk als vijfde en beste Nederlander over de streep, achter Izagirre, Woods en Pogacar.

Bekijk hieronder de samenvatting van de achtste etappe in de Tour de France.