Nieuwe gelekte bodycambeelden van arrestatie George Floyd

De Britse krant Daily Mail heeft nieuwe beelden in handen van de arrestatie van George Floyd. Te zien is hoe Floyd vrijwel direct in paniek raakt tijdens zijn aanhouding. De beelden zijn afkomstig van een van camera's die agenten op hun lichaam droegen.

Floyd overleed eind mei na een hardhandige arrestatie in de Amerikaanse stad Minneapolis. Twee agenten hadden hem in de boeien geslagen na een melding dat hij met een vervalst bankbiljet had betaald.

In de video van bijna negen minuten is te zien hoe Floyd met getrokken vuurwapen uit zijn auto wordt gehaald. "Schiet me alsjeblieft niet neer", smeekt hij. "Ik ga je niet doodschieten", reageert de agent.

De rechter in de zaak tegen vier betrokken politiemensen gaf geen toestemming om de beelden van de politiecamera's te publiceren. Wel mochten media er in de rechtbank naar kijken. Het is onduidelijk hoe de Britse krant nu aan de beelden komt.

Op de beelden is te zien hoe Floyd in paniek raakt. Let op: ze kunnen als schokkend worden ervaren: