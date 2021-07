Britse tiener Raducanu stunt op Wimbledon, regenpauze baat routinier Kerber

Emma Raducanu heeft zich verrassend geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. De 18-jarige Britse won met fantastisch tennis met 6-3, 7-5 van de Roemeense Sorana Cirstea.

Raducanu werd geboren in het Canadese Toronto, heeft een Roemeense vader en een Chinese moeder en verhuisde toen ze twee jaar was naar Groot-Brittannië. De nummer 338 van de wereld maakte vorige maand haar WTA-debuut in Nottingham, waar ze er in de eerste ronde uitvloog, en kreeg een wildcard voor Wimbledon.

Daar vergaat het haar een stuk beter. Na zeges op Vitalia Djatsjenko (WTA-150) en Markéta Vondrousova (WTA-42) moest ook Cirstea (WTA-45) eraan geloven, al verzuimde ze aanvankelijk door te drukken. Raducanu, die sterk retourneerde en regelmatig uit geslagen positie nog met een winner wist te komen, miste vanaf 3-0 in de tweede set liefst tien breekkansen, maar op 6-5 was het elfde wel raak.

Kerber heeft baat bij regenpauze

Angelique Kerber plaatste zich in Londen voor de zesde keer voor de vierde ronde. De 33-jarige Duitse won met 2-6, 6-0, 6-1 van Aljaksandra Sasnovitsj.