Norris komt dichtbij, maar Verstappen pakt in Oostenrijk derde poleposition op rij

Max Verstappen in Oostenrijk - Getty

Jaar in, jaar uit moest Max Verstappen in de kwalificatie voor een grand prix zijn meerdere erkennen in de Mercedessen. Lewis Hamilton was hem bijna altijd de baas en ook Valtteri Bottas was niet zelden sneller dan Verstappen. Dit seizoen zijn de verhoudingen duidelijk anders. Verstappen pakte in Spielberg zijn derde poleposition op rij en start zondagmiddag bij de Grand Prix van Oostenrijk van de eerste plek. Naast hem op de eerste startrij staat verrassend genoeg Lando Norris, de McLaren-coureur die aan een ijzersterk seizoen bezig is. De Brit wist Verstappen te naderen tot 48 duizendste van een seconde. Hamilton slechts vierde Een week geleden wist Verstappen zijn poleposition op hetzelfde circuit te verzilveren door de race afgetekend te winnen. Verstappen leidt na acht grand prixs het WK-klassement. Zijn voorsprong op zevenvoudig wereldkampioen en titelhouder Hamilton bedraagt achttien punten. In de kwalificatie strandde Hamilton op de vierde plek, nog achter Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.

Max Verstappen voor duizenden fans in Spielberg - ANP

Verstappen zette in de derde en beslissende kwalificatiesessie meteen de toon met een ronde van 1.03.720. Geen van de andere coureurs was er tot dat moment in geslaagd een ronde af te leggen onder de 1.04. Norris lukte het even later wel, maar gaf alsnog bijna een 0,25 seconde toe op de Limburger. Bij zijn tweede poging kwam Norris weliswaar dichterbij, maar hij kon Verstappen niet van de zevende pole van zijn carrière afhouden

GP van Oostenrijk bij de NOS De race start zondag om 15.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1, aangevuld met de analyse van Jan Lammers.