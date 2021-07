Ook Ten Cate wil geen bondscoach worden, Van Gaal noemt Oranje 'veredeld stelletje sterren'

De naam van Henk ten Cate viel de laatste dagen meer dan regelmatig als het gaat om opvolging van de vertrokken bondscoach Frank de Boer. In menig praatprogramma of landelijke krant werd de trainer gebombardeerd tot voorname kandidaat. Ten Cate zet vandaag echter zelf een streep door die nominatie.

"Ik ben niet beschikbaar. Nico-Jan Hoogma (technisch directeur KNVB, red.) mag me zeker een keer bellen. Niet voor de functie van bondscoach, maar om namens de KNVB eindelijk een keer excuses te maken voor de karaktermoord, die de voetbalbond in 2017 op me probeerde te plegen", zegt Ten Cate tegen De Telegraaf.

Volgens Ten Cate heeft toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen hem destijds de toezegging gedaan dat hij bondscoach zou worden. Van Breukelen heeft dat altijd ontkend en stelde Dick Advocaat aan.

Eerder deze week werd duidelijk dat Joachim Löw, Erik ten Hag en Alfred Schreuder niet beschikbaar zijn voor een avontuur in Zeist.

'Veredeld stelletje sterren'

Louis van Gaal wilde eerder deze week niet inhoudelijke reageren op de vraag of hij voor de derde keer bondscoach wilde worden. Zaterdagmiddag vergrootte hij zijn kansen niet. In zijn speech na afloop van de 'uitzwaaitraining' van de Oranje-voetbalsters, die binnenkort naar Tokio afreizen, haalde hij opzichtig uit naar de spelers van het Nederlands elftal.

"Kijk nu eens naar het Europees kampioenschap heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen", hield Van Gaal de voetbalsters voor. "En ik heb altijd onder Sarina gezien dat er een team stond dat voor elkaar door het vuur gaat. Dus zorg ervoor dat je als team met jullie coach naar de Olympische Spelen gaat om daar goud te halen. Veel succes."