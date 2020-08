Kaag heeft concurrentie van één andere kandidaat-D66-lijsttrekker

Naast Sigrid Kaag is ook Ton Visser kandidaat-lijsttrekker voor D66. Hij voldoet aan de vereisten waaronder het verzamelen van 228 ondersteuningsverklaringen.

Visser (56) deed in 2002 en 2016 ook al een gooi naar het lijsttrekkerschap. Beide keren kreeg hij niet genoeg ondersteuningsverklaringen bij elkaar.

Tournee

Sinds 2005 is hij op "tournee in de wereld", schrijft D66. "Hij probeert met mensen in gesprek te raken, naar die mensen te luisteren en hij vertelt zelf ook."

Visser zegt D66 "in één woord: breder" te willen maken. "In iets meer woorden: in woord en daad meer oor en oog voor anderen dan ons soort mensen. Een partij voor bijna iedereen."

Premier

De 58-jarige Kaag, die nu minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is, stelde zich in juni kandidaat. "Ik wil premier worden", zei ze toen.

