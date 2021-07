Oude rechtbank Amsterdam gaat met de vrachtauto naar Enschede

Het oude rechtbankgebouw in Amsterdam wordt stukje voor stukje afgebroken, op de vrachtauto geladen en naar Enschede vervoerd. Daar wordt het opnieuw opgebouwd en krijgt het een kantoor- en onderwijsfunctie.

Het rechtbankgebouw, dat tot voor kort in Amsterdam-Zuid stond, wordt gezien als voorbeeld van circulair bouwen in Nederland. Het is in 2017 neergezet om te dienen als tussenoplossing tijdens de bouw van een grote, nieuwe rechtbank. "Omdat het voor een vrij korte periode was, zou het zonde zijn om geld uit te geven voor een permanent gebouw", zegt Menno Rubens van architectenbureau Cepezed bij RTV Oost.

Het architectenbureau bedacht een 5400 vierkante meter groot pand met drie verdiepingen dat opnieuw te gebruiken is. Het tijdelijke rechtbankgebouw is als het ware een bouwpakket. Er is niet gelast. De betonnen vloerelementen zijn met grote schroeven en bouten aan de staalconstructie vastgemaakt. Alle materialen van het gebouw zijn niet alleen demontabel maar ook met een 3D-scan vastgelegd. Voor het bijzondere ontwerp werd Cepezed in 2017 beloond met de Amsterdam Architectuur Prijs.

Cellencomplexen worden schuurtjes

Nu de nieuwe, grote rechtbank gereed is, wordt het tijdelijke gebouw afgebroken. Donderdag is dat begonnen. Kleine onderdelen worden met containers vervoerd. Grotere onderdelen gaan in vrachtwagens naar Enschede. Daar wordt het drie verdiepingen tellende gebouw op het terrein van de Universiteit Twente weer opgebouwd. Als het klaar is, komen er kantoren in. Ook is er ruimte voor studie en onderwijs.

Niet alles gaat mee van Amsterdam naar Enschede. "De cellencomplexen hebben in een kantoor of studiegebouw geen functie", aldus Rubens. "Die worden dan ook elders hergebruikt als schuurtjes achter woningen."

Het nieuwe oude gebouw wordt begin volgend jaar in gebruik genomen.