Bootongeluk bij Tunesië, zeker 43 migranten verdronken

Zeker 43 migranten zijn verdronken in de Middellandse Zee na een schipbreuk in de buurt van Tunesië. 84 mensen zijn gered, zegt een Tunesische hulporganisatie.

De migranten waren waarschijnlijk onderweg van Libië naar het Italiaanse eiland Lampedusa, en kwamen uit Egypte, Sudan, Eritrea en Bangladesh. De oorzaak van de schipbreuk is niet bekend.

De Europese grens- en kustwacht Frontex zei vorige week nog een toename te zien van het aantal mensen dat de Europese Unie illegaal probeert binnen te komen. Nabij Libië verdrinken de afgelopen tijd vaker mensen. Door het gunstige weer proberen migranten de zee over te steken.

De route uit Noord-Afrika over de Middellandse Zee is vooral populair bij migranten uit Tunesië en Bangladesh, zei het EU-agentschap. Italië is het populairste land om de EU binnen te komen.