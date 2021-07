Levtsjenko analyseert Oekraïne: 'Ik geniet van Ilia Zabarnji, pas 18 jaar'

Hoe kijk je tot nu toe naar het spel van Oekraïne? "Ik ben natuurlijk partijdig en geen objectieve toeschouwer, maar ik kijk echt met veel plezier. Dat komt voornamelijk doordat ik de afgelopen jaren veel vooruitgang heb gezien. Dat hebben we ook al bewezen in Nations League (Oekraïne won van Spanje, red.)."

"Het is misschien geen sprankelend voetbal, maar we hebben een eigen stijl ontwikkeld, wat te danken is aan de bondscoach. Er wordt opgebouwd via de centrale verdedigers en de middenvelders, er is controle en de bal wordt niet zomaar naar voren geschoten. Natuurlijk lukt dat niet altijd, Maar als dat wel goed gaat, spelen we echt goede wedstrijden met uitschieters zoals de overwinningen op Portugal (EK-kwalificatie, red.) en Spanje."

"En dan natuurlijk Andrij Jarmolenko. Hij is veel geblesseerd geweest en heeft weinig gespeeld bij zijn club West Ham United, maar dit EK is hij geweldig. Hij werkt hard, scoorde tegen Nederland en maakt heel veel meters. Hij wil graag bewijzen dat hij nog bij de top hoort, vooral omdat hij in Engeland weinig speelt."

"Maar ook in de verdediging hebben we belangrijke spelers, zoals Ilja Zabarnji. Hij is pas 18 jaar, maar al heel betrouwbaar. Hij doet geen gekke dingen, maar blijft superkalm. Daar geniet ik echt van.

En als laatste onze keeper, Georgij Boesjtsjan. Hij is echt een engeltje voor ons. Door zijn reddingen staan we waar we nu staan."

Maken ze kans tegen Engeland?

"Jazeker, er is altijd kans. Ook deze wedstrijd begint op 0-0. Engeland heeft zonder meer een sterkere ploeg met grote sterren, maar als wij in de eerste twintig minuten geen doelpunt tegen krijgen, maken we serieus kans. We hebben natuurlijk een psychologisch voordeel omdat er geen druk is. Engeland is de favoriet. Sterker nog, zij zijn met Italië de grootste kanshebbers om kampioen te worden, in mijn ogen."

"Ons nadeel is wel dat we niet zo'n brede selectie hebben als Engeland. We hebben twaalf spelers die echt het niveau halen, dus het is te hopen dat iedereen goed hersteld is van de vorige wedstrijd. Het wordt lastig, maar ik sta er positief in. Als ze maar net zo spelen als tegen Zweden, met passie en met heel hun hart."

Bekijk hieronder de samenvatting van Zweden-Oekraïne in de achtste finales: