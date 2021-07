Verstappen zet Mercedessen op grote achterstand in laatste vrije training

Max Verstappen heeft in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk nog maar eens zijn visitekaartje afgegeven. Verstappen, leider in de strijd om de wereldtitel, reed een probleemloze trainingssessie en was meer dan een halve seconde sneller dan de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

GP van Oostenrijk bij de NOS

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1, aangevuld met de analyse van Jan Lammers.