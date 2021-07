Perez ziet krachtig Denemarken: 'Situatie Eriksen speelt nog grote rol'

De Deense fans steunen Christian Eriksen - Reuters

Voor Denemarken begon het EK voetbal met het verschrikkelijke drama van de hartstilstand van Christian Eriksen in de eerste wedstrijd tegen Finland. Tot ieders opluchting mocht de sterspeler een paar dagen later naar huis en bezocht hij meteen zijn teamgenoten. Het lijkt het Deense team kracht te hebben gegeven, want na de nederlaag tegen Finland werd weliswaar ook verloren van België, maar eindigde de ploeg dankzij een 4-1 overwinning op Rusland alsnog als tweede in groep B en werd in de achtste finales Wales met 4-0 verslagen. Het grote drama lijkt te veranderen in prachtig sprookje met zaterdagavond (18.00 uur) een volgend hoofdstuk: de kwartfinale tegen Tsjechië. NOS-analist Kenneth Perez, geboren in Denemarken, blikt vooruit op het EK-duel. Denemarken lijkt favoriet.

"Volgens mij is dat vooral zo omdat door de gebeurtenissen rond Eriksen de gunfactor bij Denemarken heel hoog is. Daardoor hebben de meeste mensen een voorkeur voor de Denen. Wat mij betreft is het op basis van de kwaliteit van beide landen meer fiftyfifty. Hoewel Tsjechië natuurlijk wel Nederland heeft uitgeschakeld... Misschien maakt dat hen wel iets meer favoriet." Hoe gaat het nu met Eriksen?

"Er is eigenlijk nog geen update geweest na het nieuws dat hij het ziekenhuis in Kopenhagen heeft verlaten. Dat was zes dagen nadat hij op het veld in elkaar is gezakt. Hij is geopereerd en heeft een inwendige defibrillator gekregen."

Hoeveel invloed heeft de situatie van Eriksen nog op de ploeg?

"Ik denk dat zijn situatie binnen het elftal nog steeds een grote rol speelt. Eigenlijk is hij er, op afstand, nog altijd bij. De bondscoach draagt een speciaal armbandje dat symbool staat voor Eriksen. De ploeg haalt veel motivatie uit de gebeurtenissen, vooral omdat het herstel van Eriksen positief is verlopen." Wat verwacht je van deze wedstrijd?

"Helaas verwacht ik niet per se een spektakelstuk. We zitten nu in een fase van het toernooi waarbij de angst om het verliezen soms regeert." "De verwachtingen in Denemarken zijn overigens hooggespannen. Veel Denen beginnen toch langzaam te geloven dat deze ploeg wel eens heel ver kan komen. Ze lopen niet zo hard van stapel als in Nederland, waar iedereen het voor de wedstrijd tegen Tsjechië al over de halve finales had, maar stiekem dromen ze alvast van de volgende ronde."

Gaat Denemarken het EK winnen?

"Uiteraard, haha. Normaal gesproken word ik niet euforisch door het kijken naar voetbal, maar ik moet zeggen dat ik bij dit Deense elftal wel een bepaalde trots voel. Dat komt vooral door hoe de ploeg is omgegaan met de situatie rond Eriksen. Dat hebben ze heel goed opgepakt."

