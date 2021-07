Atletieksensatie Mboma mist Tokio vanwege te hoog testosterongehalte

Ze baarde afgelopen week opzien met haar 48,54 op de 400 meter in Polen, veruit de snelste tijd op deze afstand van dit jaar. Maar de 18-jarige Christine Mboma zal ontbreken bij de Olympische Spelen in Tokio. De Namibische heeft een van nature zo hoog testosterongehalte, dat ze volgens de richtlijnen van de mondiale atletiekbond niet bij de vrouwen mag deelnemen aan de 400 meter.

Die verrassende uitkomst kwam uit de bus toen de jonge atlete en haar even oude landgenote Beatrice Masilingi tijdens een trainingskamp in Italië werden getest. "De resultaten gaven aan dat beide atletes een natuurlijk hoog testosteronniveau hebben", aldus het Namibische olympisch comité dat eraan toevoegde dat het tweetal niet op de hoogte was van deze aandoening, en hun families of hun coach evenmin.