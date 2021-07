Engelsen hopen dat hun HurriKane de wind weer mee heeft na 'enorme ontlading'

Harry Kane juicht na de overwinning op Duitsland - EPA

HurriKane wordt hij soms genoemd, vanwege zijn vermogen stormachtig tekeer te gaan. Maar op het EK blaast Harry Kane meer als een laf zomerbriesje, onopvallend en weinig effectief. En dan is daar plots de goal, vlak voor tijd tegen de Duitsers in de achtste finales. De goal die heel Engeland, inclusief bondscoach Gareth Southgate, doet hopen op een Alan Shearer-achtig scenario. Of, in Nederlandse termen, nieuw bewijs is van Ruud van Nistelrooij's ketchup-theorie. Van mikpunt tot topscorer Shearer, doelpuntenmaker pur sang, stond in 1996 nog veel droger dan Kane 25 jaar later. Twaalf interlands zonder goal. De druk op bondscoach Terry Venables om de spits op de bank te plaatsen, was bij de start van het EK in eigen land enorm. Maar Venables hield zijn poot stijf, net als Southgate deze zomer met Kane. En werd beloond met vijf goals in vijf wedstrijden.

Bondscoach Gareth Southgate heeft altijd vertrouwen gehouden in Harry Kane - Pro Shots

Toen Shearer het net vond in de openingswedstrijd tegen Zwitserland was de beer los, weet Southgate nog. "Ik speelde met Alan in 1996 en de verandering bij hem toen hij die goal te pakken had... Dus 'Duitsland' zal een enorme ontlading voor Harry zijn, daar bestaat geen twijfel over." Geen rol van betekenis De woorden van Southgate hebben een hoog 'de wens is vader van de gedachte'-gehalte. De Kane die op het EK actief is, is een slap aftreksel van de Kane die namens Tottenham Hotspur topscorer van de Premier League werd. Bij zijn club schoot Kane afgelopen seizoen gemiddeld 4 keer per wedstrijd op doel, op het EK slechts 1,5 keer. Bij de Spurs creëerde Kane gemiddeld 1,4 keer per duel een schietkans voor een ploeggenoot, in het shirt van Engeland slechts 0,25 keer per wedstrijd, oftewel één in de vier EK-duels tot nu toe.

Harry Kane baalt - Pro Shots

Die statistieken zijn niet alleszeggend. In de Nations League liet Kane vergelijkbare cijfers als bij Tottenham Hotspur noteren en scoorde hij niet één keer in zes wedstrijden. Maar ze tonen wel aan dat de Engelsen weinig aan hun captain hadden. Vermoeid? Geen aanvoer? Kane werd door sommigen in bescherming genomen met het gebrek aan bruikbare voorzetten als argument. Hoe kun je immers schitteren als je de bal niet krijgt? Maar de 27-jarige spits scoorde 45 keer in 62 wedstrijden onder José Mourinho, een trainer die zijn elftal minstens zo verdedigend laat spelen als Southgate. Wat is er dan aan de hand? Vermoeidheid na een seizoen dat slopender was dan ooit? Kane laat zich dit EK vaak terugzakken naar het middenveld, wat aanvallers vaker doen als ze energie of kracht ontberen. Maar dat doet hij ook bij zijn club en daar is hij wél veelvuldig bij het spel betrokken. Transferperikelen De voortdurende transfergeruchten dan? Kane wordt ieder jaar in verband gebracht met de grootste en rijkste clubs, maar hintte een kleine anderhalve maand geleden voor het eerst publiekelijk op een vertrek. Tottenham Hotspur zou echter 174 miljoen euro voor hem willen hebben, een bedrag dat maar weinig clubs kunnen en willen ophoesten.

Bekijk de samenvatting van Engeland - Duitsland (2-0) - NOS

Een lastige situatie, aangezien Kane te veel met Spurs vergroeid is om stampij te gaan maken. Hij groeide in Noord-Londen van jeugdspeler uit tot topscorer, boegbeeld en absolute leider van de club. Wind weer in de rug Of is het toch 'gewoon' wat Southgate denkt? Zullen er, nu Kane zijn eerste goal te pakken heeft, er meer volgen? Als, jawel, ketchup die lange tijd blijft steken in de fles, om er dan plots uit te klotsen. De spits zelf zal het antwoord wel weten, de rest van de wereld moet geduld hebben tot zaterdagavond 21.00 uur. Dan zal tegen Oekraïne blijken of Kane de lijn van zijn laatste vier minuten tegen Duitsland doortrekt, of dat er sprake was van een plotselinge, eenmalige windvlaag op een lome zomerdag.