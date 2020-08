Consumentenbond: reisvouchers van boekingen na 16 maart zijn niet gedekt

Vouchers voor pakketreizen die zijn geboekt na 16 maart en daarna zijn geannuleerd, zijn niet gedekt. Als een reisorganisatie failliet gaat, zijn mensen hun geld dus kwijt, zegt de Consumentenbond. De koepel van reisorganisaties, de ANVR, erkent dat dit niet goed is gecommuniceerd.

Alleen reisvouchers die zijn uitgegeven voor reizen die voor 16 maart zijn geboekt, zijn wel gedekt.

Vanwege de coronamaatregelen zijn de afgelopen maanden veel pakketreizen geannuleerd. Mensen die daardoor niet konden vertrekken, konden een reisvoucher krijgen. Maar nu blijkt dus dat een specifieke groep bij een faillissement van hun reisorganisatie het bedrag kwijt is.

'We nemen het onszelf kwalijk'

"Die onduidelijkheid is niet de schuld van de reisbureaus. Er is niet goed gecommuniceerd door de ANVR en de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de SGR", zei ANVR-directeur Frank Oostdam in het NOS Radio 1 Journaal. "We gaan nu inventariseren om hoeveel vouchers het gaat, maar het zullen er niet veel zijn, want na 16 maart hebben maar weinig mensen een pakketreis geboekt."

Oostdam gaat met de SGR overleggen hoe ze reizigers toch kunnen tegemoetkomen als een reisorganisatie failliet gaat. "We nemen het onszelf kwalijk dat we een claim hebben gedaan die we niet kunnen waarmaken", zegt de ANVR-directeur.

De Consumentenbond heeft opheldering gevraagd aan de ANVR en de SGR. "Consumenten zijn niet goed voorgelicht", zegt woordvoerster Babs van der Staak. Ze adviseert reizigers om bij een geannuleerde reis niet meer te kiezen voor een voucher. "Boek in dat geval een uitgestelde reis, want dan zijn de kosten wel gedekt. Maar dan moet de mogelijkheid voor een uitgestelde reis er natuurlijk wel zijn."