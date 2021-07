Vogels belagen restaurantgasten Eemsmond: 'Alsof je een Hitchcock-film binnenstapt'

Een aantal gasten van het restaurant zet nu zelfs een helm op om zich te beschermen. "Dat is tegen de vogels", zegt een van hen tegen RTV Noord . "Toen ik hier de vorige keer kwam, werd ik aangevallen door een grote groep vogels. Het leek wel of ik in een film van Alfred Hitchcock terecht was gekomen." In de film The Birds van Hitchcock uit 1963 vallen kraaien en meeuwen massaal mensen aan.

Uit eten gaan kan in Eemshaven een hachelijke onderneming worden. Broedende visdieven, een vogel uit de familie van de sterns, zien elke gast van een Turks restaurant als een bedreiging en aarzelen niet om aan te vallen.

Restaurant Yakamoz ligt op een bedrijventerrein in de Eemshaven. Voor veel zeelieden is het de dichtstbijzijnde plek om uit eten te gaan of een afhaalmaaltijd te halen. Maar de laatste tijd kunnen klanten de voordeur nauwelijks nog veilig bereiken, omdat de vogels aanvallen.

Sinds een paar jaar is er een speciaal broedeiland, niet zo ver van het restaurant. Maar een deel van de vogels heeft ervoor gekozen om te broeden op het dak van het restaurant.

'Het zijn er echt te veel'

De visdief, die net zo groot kan worden als een kokmeeuw, is beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. Restauranthouder Mustafa kan ze ook niet verjagen. "Het zijn er echt veel te veel", zegt hij, terwijl hij schichtig omhoog kijkt. "Vorig jaar waren het er veel minder, maar toen hadden we netten op het dak gelegd. Nu liggen er zonnepanelen, dus we dachten dat de netten niet nodig waren. Maar ze zijn er toch weer."

Mustafa heeft een rijtje parasols bij het restaurant neergezet. Niet zozeer tegen de zon, maar om de bezoekers te beschermen tegen scherpe snavels. "Ik snap wel dat de vogels ongerust zijn", zegt hij. "Ze hebben jongen die ze willen verdedigen. Alles wat beweegt in de omgeving betekent gevaar. Het is hun land. Wij zijn hier later gekomen. Eigenlijk zouden wij moeten vertrekken. Maar dat kan ook niet."