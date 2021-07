Hamilton verlengt contract bij Mercedes en blijft nog twee jaar in Formule 1

Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes met twee jaar verlengd. De zevenvoudig wereldkampioen zal dus ook in 2022 en 2023 actief zijn in de Formule 1.

Hamilton tekende pas aan het einde van de winter zijn contract voor dit seizoen bij de renstal die sinds 2014 oppermachtig is in de Formule 1. Sinds zijn overstap behaalde hij zes van zijn zeven wereldtitels. In 2008 werd Hamilton voor het eerst wereldkampioen. De andere wereldtitel behaalde hij bij McLaren.

De Brit heeft nog één wereldtitel nodig om het record van Michael Schumacher te verbeteren. Het leek niet onlogisch dat de 36-jarige Hamilton, die bezig is aan zijn vijftiende seizoen in de koningsklasse van de autosport, bij het behalen van die mijlpaal een punt achter zijn Formule 1-carrière zou zetten. Die theorie kan nu dus in de kast.

Strijd met Max Verstappen

Zo dominant als Mercedes de afgelopen jaren was, is het team dit seizoen niet meer. Deels door eigen fouten, al dan niet gemaakt omdat Max Verstappen en Red Bull Racing de druk hebben opgevoerd en Mercedes op topsnelheid aftroeven.

Verstappen is momenteel leider in de WK-stand, Hamilton volgt op achttien punten. De twee steken met kop en schouders boven de rest van het veld uit en dwingen elkaar tot het uiterste op de circuits. Met de contractverlening van Hamilton zijn die duels ook voor de komende jaren gegarandeerd.