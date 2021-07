Belgische kranten: 'Ciao, gouden voetbalkinderen' en 'tand des tijds in selectie'

De Belgische ploeg druipt af na de nederlaag tegen Italië - Reuters

Met een "Ciao, gouden voetbalkinderen" begeleidt Het Laatste Nieuws met leedwezen de uitschakeling van de Belgische voetbalploeg bij het EK. De nederlaag van vrijdagavond in de kwartfinales tegen Italië (2-1) is hard aangekomen. "Het is gedaan. Nog voor het enthousiasme goed en wel op gang was gekomen in België." De conclusie is bovendien niet mals. "De Rode Duivels waren in München niet fris, niet scherpen en niet speels genoeg. De tand des tijds in deze selectie."

Ook Gazet van Antwerpen had gezien dat België, net als het hele EK eigenlijk, zijn beste niveau niet had weten aan te tikken, al vormde de 19-jarige buitenspeler Jérémy Doku een positieve uitzondering. "De Belgen misten de lef, overgave en sluwheid van de Italianen om net als bij het WK van 2018 de halve finales van een groot toernooi te bereiken. Bij het WK van 2014 en EK van 2016 was het ook al over na de kwartfinales. "Weer niet!", treurde De Standaard dan ook na de "zinderende partij voetbal waarin de Rode Duivels in München strijdend ten onder gingen. Dit had nochtans hét jaar moeten zijn dat België de felbegeerde beker mee naar huis mocht nemen."

