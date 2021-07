Nieuw Italiaans avontuur Strootman, op huurbasis naar Cagliari

Kevin Strootman vervolgt zijn voetbalcarrière bij het Italiaanse Cagliari. De 31-jarige middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Olympique Marseille, met een optie voor nog één seizoen.

Het is het derde Italiaanse avontuur voor Strootman. Afgelopen halfjaar speelde de 46-voudig international op huurbasis voor Genoa, dat hem in de winterstop verloste van zijn rol als wisselspeler in Frankrijk. Strootman speelde 18 wedstrijden voor Genoa en gaf daarin vier assist. Tussen 2013 en 2018 speelde Strootman voor AS Roma.

Olympique Marseille kocht Strootman in 2018 voor 25 miljoen euro, maar de verdedigende middenvelder kon in Frankrijk niet aan de verwachtingen voldoen.