Doden en vermisten na verwoestende modderstromen in Japan

In Japan zijn twee doden gevallen door een modderstroom die een spoor van vernieling heeft achtergelaten in de stad Atami, ten zuiden van Tokio. Tientallen huizen zijn bedolven of verwoest. Volgens de lokale autoriteiten zijn er zo'n twintig vermisten.

Na hevige regenval werden inwoners van de plaats verrast door een krachtige golf van water, modder en puin.

Omwonenden die de modderstroom filmden, werden verrast door de omvang: