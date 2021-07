Even wennen: Verstappen en Hamilton racen weer voor volle tribunes

De Oranjezee, zoals deze in 2019, is voor een deel weer terug bij de Grand Prix van Oostenrijk - AFP

De cirkel is rond in Spielberg bei Knittelfeld. Uitgerekend in de Oostenrijkse regio Stiermarken waar de Formule 1 vorig jaar het door corona gehavende seizoen aftrapte met twee races zónder publiek, zijn de fans dit weekend weer welkom. Voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie belooft de organisator een "volle bak". Wat dat exact betekent, is onduidelijk. Over de huidige capaciteit van de Red Bull Ring en het aantal verkochte tickets wordt schimmig gedaan. Druk wordt het zeker in Spielberg. Het is lang geleden dat een GP-organisatie fans adviseerde voor half acht 's ochtends te arriveren om verkeersopstoppingen en "Verstappenfiles" te omzeilen. "We hebben parkeertickets een kleur gegeven, zodat bezoekers weten welke snelwegafslag naar hun camping leidt", zegt een verkeersregelaar. "Geen overbodige luxe want het wordt erg druk. We hebben ervaring, maar het is weer even wennen."

Vlaggen van Verstappen zijn aanwezig op de Oostenrijkse camping - NOS

Met het blote oog is zichtbaar dat Nederlandse fans overheersen. In weilanden langs het circuit, die dienst doen als camping of parkeerplaats, wemelt het van de gele kentekenplaten, rood-wit-blauwe vlaggen en in oranje of Red Bull-outfit uitgedoste landgenoten. "We combineren het met onze vakantie. Het lag op de route en ik was er aan toe om Max weer eens van dichtbij te zien", zegt toeschouwer Tom uit Twente. "De kinderen gaan drie dagen mee het circuit op en mijn vrouw vermaakt zich met puzzelboekjes en de Senseo." Tom noemt zichzelf een echte F1-fan. "Ik ben hier niet alleen voor Max, maar volg de racerij al een jaar of dertig en heb alle groten gezien. Senna, Prost, Piquet, Lauda en Hamilton. Over een paar maanden staat Verstappen in dat rijtje. Zeker weten!" Hij is dolblij met de tickets. "Max wint de ene race na de andere en is WK-leider. Uniek. Daar wil je toch met de neus bovenop zitten. Op televisie mis je de ambiance."

Quote Ik hou niet van deze races in coronatijd. Het was in 2019 zoveel leuker om F1-coureur te zijn. Ik ben de bubbel beu en mis het contact met de fans. Carlos Sainz van Ferrari

De mensenmassa voelt nog wel wat onwennig, schetst de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. "Mehr als 100.000 fans feiern in Spielberg" kopt de regionale krant, die de grand prix omschrijft als een lakmoesproef voor het covid-beleid. "Iedereen kijkt met argusogen of het wel goed gaat. Het is het eerste volksfeest sinds de versoepeling van de coronaregels", stelt journalist Marcus Stoimaier. Oostenrijkse virologen geven toe dat het evenement kan leiden tot een nieuwe besmettingshaard, maar noemen het risico aanvaardbaar. Oranjezee De coureurs van de koningsklasse zijn na 25 races met strenge coronarestricties blij dat ze weer kunnen wuiven naar hun fans. "Heel mooi dat ik weer een Oranjezee kan zien vanuit de cockpit. Dat heb ik gemist en ik ga mijn best doen om hen een mooi weekend te geven", zegt Verstappen. Wereldkampioen Lewis Hamilton wordt een beetje onrustig als hij vooruitblikt op zijn aanstaande thuisrace op Silverstone. "140.000 fans op de racedag, over twee weken. Dat is nog moeilijk voor te stellen, maar het is mij verzekerd dat het veilig is. Daar vertrouw ik op."

Max Verstappen schiet voor een volle Oranjezee in 2018 langs op het circuit in Oostenrijk - AFP

Verstappens voormalige teamgenoot Carlos Sainz (Ferrari) hoopt op verdere versoepelingen. "Ik hou niet van deze races in coronatijd. Het was in 2019 zoveel leuker om F1-coureur te zijn. Ik ben de bubbel beu en mis het contact met de fans. Er mag zoveel niet. Heel begrijpelijk, maar ik hoop dat we snel weer vrij mogen bewegen." Helemaal vanzelf gaat het niet. In Spielberg bepaalt de zogenoemde 3G-regel of fans naar binnen mogen. De afkorting staat voor 'geimpft, getestet, genesen'. Oftewel: alleen tickethouders die kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt, getest of genezen krijgen groen licht. Last-minute besluiten om naar Max te kijken is geen probleem: zwarte touringcars bij de circuitentree doen dienst als covid-snelteststation.

Ook Sleeuwijk wenst Max Verstappen succes dit weekend - NOS