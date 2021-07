Etappe 8: eerste Alpenrit biedt kansen voor aanvallers met lef en stuurmanskunst

In 2018 won Julian Alaphilippe in Le Grand-Bornand zijn eerste etappe in de Tour de France. - AFP

De Alpen! Na zeven dagen vol spektakel op en naast het Franse asfalt krijgen de renners vandaag de eerste bergetappe voor de wielen. Het venijn van de 150,8 kilometer lange rit van Oyonnax naar Le Grand-Bornand zit in de staart. In de laatste 40 kilometer krijgen de renners in hoog tempo drie bergen van de eerste categorie te verwerken: na de Côte de Mont-Saxonnex (5,7 kilometer à 8,3 procent) volgt de Col de la Romme (8,8 kilometer à 8,9 procent), die na een korte afdaling overloopt in de verraderlijk steile Col de la Colombière (7,5 kilometer à 8,5 procent). Wie deze eerste Alpenrit wil winnen moet ook over stalen zenuwen en een flinke dosis stuurvaardigheid beschikken, want de finish ligt na een afdaling van tien kilometer.

Het profiel van de achtste etappe in de Tour de France. - NOS

De finale van deze etappe is identiek aan die van de Tour in 2018, toen Julian Alaphilippe de Fransen harten stal met zijn eerste ritzege in de Tour. 'Loulou' zou dat jaar de bolletjestrui naar Parijs brengen. Een jaar later droeg hij veertien dagen de gele trui. Andere winnaars in het Franse skioord waren Lance Armstrong (2004), het Duitse eeuwige talent Linus Gerdemann (2007), Fränk Schleck (2009) en Rui Costa (2013). Redemption Song Onderweg, nog voor de echte bergen opdoemen, passeert het peloton het dorpje Frangy. Dat ken je wellicht van burgemeester Bernard Revillon, die vorig jaar tijdens de coronacrisis met slechts 20 stemmen verschil werd herkozen.

Etappe 8: een kleine ode aan de burgemeester en zijn reggaefestival - NOS

Die nipte overwinning heeft hij misschien wel te danken aan het Nomade Reggae Festival, waarmee hij het doorgaans anonieme Frangy elk jaar omtovert tot een Kingston Town in de Jura. Of het heeft te maken met de tussensprint in de achtste etappe van de Tour, die hij heeft laten trekken in het hart van de Franse reggae. Benieuwd of bij doorkomst - stiekem, bijna onhoorbaar - iemand in de buik van het peloton Redemption Song zal zingen. Want verlossing na alle inspanningen van de eerste Tourweek, dat willen ze allemaal.