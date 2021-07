Brazilië wint nipt van Chili en stuit in halve finales Copa América op Peru

De aanvaller van Manchester City was met een te hoog geheven been wild ingekomen en raakte het gezicht van zijn tegenstander Eugenio Mena. Met een man meer ging Chili op zoek naar de gelijkmaker.

Die leek er te komen via Eduardo Vargas, maar zijn doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. De Chilenen gingen steeds aanvallender spelen en raakten via invaller Ben Brereton ook nog de bovenkant van de lat. Aan de andere kant was Neymar een paar keer gevaarlijk in de counter.

Halve finales tegen Peru

Brazilië treft bij de laatste vier Peru, dat in de kwartfinales Paraguay versloeg. Dat gebeurde pas na het nemen van strafschoppen; in de reguliere speeltijd was het 3-3 geworden. Ook in dit duel bleven rode kaarten niet: uit aan beide kanten werd een speler voortijdig met twee keer geel naar de kleedkamer gestuurd.

Bij Peru speelde Renato Tapia de hele wedstrijd en de oud-speler van FC Twente en Feyenoord was ook in de strafschoppenserie van waarde. Hij schoot zijn penalty overtuigend tegen de touwen. Zijn landgenoot Miguel Trauco benutte uiteindelijk de winnende strafschop binnen en werd daarmee de matchwinner.

Herhaling

De halve finale tussen Brazilië en Peru wordt een herhaling van de eindstrijd van twee jaar geleden. De Brazilianen pakten destijds de Zuid-Amerikaanse titel door in het Maracanã van Rio de Janeiro met 3-1 te winnen.