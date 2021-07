Weer geen prijs voor België: 'Het is het verhaal van net niet'

Ook deze hoofdprijs gaat aan een sterke generatie Belgen voorbij. "Het komt hard aan, dit is een tik", reageert doelman Thibaut Courtois snel na de uitschakeling in de kwartfinales van het EK. Italië was in München met 2-1 te sterk.

"We begonnen goed en kregen zelfs twee kansen", gaat de sluitpost van Real Madrid verder. "Daarna sloegen zij toe met twee doelpunten. De eerste gaven we weg. Vlak voor rust komen wij dan terug. Ik dacht, na de hervatting komen we nog wel gelijk en dan zien we verder. Maar het zat er niet in. Het was het verhaal van net niet."

De Bruyne: 'Medische heeft mirakel verricht'

Kevin De Bruyne was al blij dat hij had kunnen meedoen. "Ik kwam geblesseerd naar dit toernooi en raakte vervolgens weer geblesseerd", zei hij tegen Sporza. "Het waren voor mij vijf rare weken. Achteraf moet ik zeggen dat het mooi was dat ik nog een paar keer kon spelen. De medische staf heeft een mirakel verricht."