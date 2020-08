Motorrijder rijdt tankshop binnen in Elst, EOD onderzoekt zijn huis

Een motorrijder is vanochtend vroeg een winkel bij een tankstation binnengereden in Elst. De bestuurder is zwaargewond geraakt.

Het ongeluk staat volgens de politie in verband met de ontruiming van een aantal woningen in Huissen. In een van de huizen brak vanochtend brand uit. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voor de veiligheid zijn drie omliggende woningen ontruimd en is de straat afgezet.

Een buurman zegt tegen Omroep Gelderland dat de woning waar de brand woedde van de motorrijder is. De politie kan dat nog niet bevestigen.

Door het rolluik

Het ongeluk gebeurde rond 05.00 uur langs de A325 in de richting van Arnhem. De winkel was op dat moment nog dicht. De motor ramde het rolluik en kwam terecht tussen de schappen.

De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse: