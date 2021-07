Italië verder zonder uitblinker Spinazzola: 'Vervanger zal het net zo goed doen'

Dinsdag wacht Spanje in de halve finale, alweer een sterke tegenstander in de jacht op de eerste Europese titel sinds 1968.

Leonardo Bonucci leeft mee met de flankspeler van AS Roma. "Hij speelde een geweldig toernooi", aldus de verdediger, die benadrukt dat de Italianen ook over een sterke bank beschikken. "Wie hem vervangt, zal het net zo goed doen."

"Dit Italië is buitengewoon, we kunnen met deze ploeg elke tegenstander goed partij bieden", zei keeper Gianluigi Donnarumma. "Ik ben emotioneel, omdat dit mijn eerste grote toernooi is. Ik hoop dat ik ieders droom in Italië waar kan maken."

Dit team is volgens Marco Verratti ook niet afhankelijk van één speler. "We spelen altijd op min of meer dezelfde manier, een specifieke speelstijl die we te danken hebben aan onze bondscoach Roberto Mancini. We zijn erg blij, want we hebben er hard voor gewerkt om dit te bereiken."

Twee keer verloor Italië deze eeuw een EK-finale, waaronder in 2012 van de aankomende opponent Spanje.

"De weg is nog lang, er zijn nog twee wedstrijden te gaan. We zullen zien wat er gebeurt", aldus Mancini. "Spanje? Laten we eerst genieten van deze overwinning."

Bekijk hieronder de samenvatting van België-Italië: