Sterk Italië rekent af met België, dat zijn spaarzame kansen niet benut

Italië heeft zich geplaatst voor de halve finale van het Europees kampioenschap. België leek zich uit geslagen positie nog knap terug te vechten, maar droop mede door een zeldzame misser van Romelu Lukaku af in München (2-1).

Het leek een niet te missen kans voor de topscorer aller tijden van de Rode Duivels, maar Leonardo Spinazzola gooide zich knap voor de bal toen Lukaku bij de tweede paal dacht binnen te tikken.

Het was ook de enige echte kans van de Belgen in de tweede helft, met daarnaast nog wel wat gevaarlijke momenten die via klutsballen tot stand waren gekomen. Zo mogen de Italianen door, waar ze op basis van het vertoonde spel over de hele wedstrijd ook de meeste aanspraak op hadden gemaakt.

Herhaling van finale 2012 op komst

De Italianen treffen nu dinsdag Spanje, een herhaling van de EK-finale van 2012, met destijds een afgetekende overwinning voor de Spanjaarden.

Het verdedigingsblok met Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci stond er toen ook al. En vormt ook nu dus nog het hart van de ploeg, waarin verder alles de laatste drie jaar anders is dan in de magere periode daarvoor.

Na het missen van het WK in Rusland voltrok zich onder de nieuwe bondscoach Roberto Mancini een ware renaissance, die resulteerde in fris en aanvallend voetbal waarbij de resultaten niet achterbleven. Al 32 duels zijn de Italianen inmiddels zonder nederlaag.

De geslepen Bonucci (34) leek al snel de openingstreffer binnen te duwen, maar de videoscheidsrechter gooide roet in het eten door buitenspel te constateren. Het duel was echter meteen ontbrand, waarbij de Italianen zich een stuk slagvaardiger toonden.

Wellicht afgeleid toen Ciro Immobile in een duel een blessure opliep, leverde de ervaren Jan Vertonghen de bal zomaar in bij Marco Verratti. Diens voortzetting belandde voor de voeten van Nicolò Barella, die zich als een straatvoetballer in de kleine ruimte tussen twee man vrij wurmde en hard binnenschoot.