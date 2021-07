Roglic gaat de Tour niet winnen, hoe nu verder met Jumbo-Visma? 'Wij geven niet op'

"We hebben een grote teleurstelling gehad, maar uiteindelijk ook de knop omgezet", vertelde Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma. Vandaag hebben we ervoor gevochten. Het is niet gelukt, maar we geven niet op!"

Na een week vol pleisters, bandages, hechtingen en pijnstillers leek Jumbo-Visma in de langste rit van de Tour de France zelf het beste medicijn te hebben gevonden voor de malaise. Met Wout van Aert en Mike Teunissen in de hoofdrol koos de Nederlandse formatie brutaal voor de aanval in de langste etappe van de Tour.

Maar in de hectiek op de smalle wegen rond Fougères haakte Roglic zijn stuur in dat van Colbrelli. De Italiaans kampioen hief zijn arm in de lucht, verontwaardigd bijna. Naar wie? Naar die renner die hij via het achterwerk nog net de berm in zag stuiteren?

Vers van zijn hoogtestage begon Roglic aan de Tour, scherper dan ooit. Maar toen stond daar die vrouw met die gele regenjas en het bruine kartonnen bordje. Dááág oma, dááág opa. Hallo asfalt. Het was een val 'zonder erg', zoals ze dat zeggen in de wielersport.

Alles had de Sloveense kopman opgeofferd om de op de valreep verloren Tour van vorig jaar goed te maken. In de Ronde van Baskenland, misschien wel de zwaarste etappekoers van een week op de kalender, liet hij zien dat Tadej Pogacar met slim ploegenspel te verslaan is .

Doorgaans geniet Roglic van de chaos in de koers. "Grande Casino", noemt hij dat. Maar nu even niet. "Het was gewoon een superzware valpartij", zegt Zeeman berustend. "In de tijdrit lukt het wonder boven wonder. Maar op zo'n slopende dag als vandaag loopt het lijf gewoon leeg en kan hij bij lange na niet zijn niveau halen. Helaas."

Toen Roglic in problemen kwam zaten twee ploegmaten van voren (Van Aert en Teunissen), twee van achteren (Kuss en Martin) en twee in de buurt van de Sloveen. Maar ook Steven Kruijswijk en Jonas Vingegaard werden niet gevraagd te wachten.

"We waren natuurlijk hierop voorbereid", verklaart Zeeman. "We wisten dat het gewoon heel lastig is om in een Tour de France te herstellen."