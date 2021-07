Sporters mogen demonstreren tijdens Olympische Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geeft sporters ruimte om politieke of sociale opvattingen te uiten tijdens de Olympische Spelen. Atleten die willen knielen of een arm met gebalde vuist heffen, als uiting tegen bijvoorbeeld discriminatie, mogen dat doen voorafgaande aan wedstrijden. Ook in interviews en op sociale media mogen ze zich uitspreken.

In het atletendorp of bij de huldigingen op het podium blijft het wel verboden. Met het besluit heeft het IOC de onwrikbare regel 50 uit het olympisch handvest iets versoepeld. Die regel verbiedt elke vorm van politieke, religieuze of raciale propaganda tijdens de Spelen.

Wel verbod rond wedstrijden

Onder druk van wereldwijde protesten en demonstraties tegen rassenongelijkheid, zette het IOC het onderwerp op de agenda. Het is voor het eerst dat sporters zich op de Spelen mogen uiten in interviews of tijdens hun introductie voorafgaand aan de wedstrijd.

In aanloop naar de Spelen in Tokio, die over 21 dagen beginnen, is er na overleg met 3500 atleten een versoepeling van die richtlijnen doorgevoerd. Een meerderheid gaf aan meer ruimte te willen om een persoonlijke overtuiging te uiten tijdens de Spelen, maar niet tijdens de wedstrijden of de huldigingsceremonie.

In een toelichting zegt het IOC dat er wel van atleten wordt verwacht dat ze de wet, de olympische waarden en hun medesporters respecteren.

Knielen op het EK

De vraag of het uiten van politiek-maatschappelijke opvattingen en sport samengaan thuishoren heeft ook op het EK voetbal tot discussie geleid. Teams als België en Engeland, die voorafgaand aan een wedstrijd knielden uit protest tegen discriminatie, werden uitgefloten door supporters.

En de wens van de gemeenteraad van München om stadion de Allianz Arena in regenboogkleuren te verlichten, als protest tegen een anti-lhbti-wet die sinds kort in Hongarije van kracht is, werd door de UEFA afgewezen.

De bond voerde als argument aan dat stadions voorzien moeten zijn van de kleuren van de UEFA en de deelnemende landen. De gemeenteraad besloot daarop om andere prominente gebouwen in de stad in de regenboogkleuren uit te lichten.