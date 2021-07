'Krankzinnig' kanaal verdeelt Turkije én de Turken

Protest tegen kanaal - Nieuwsuur

Het merendeel van de inwoners van Istanbul is ertegen en protestgroepen lieten er al vaak hun onvrede over blijken. Maar de Turkse president Recep Erdogan liet er vorige week geen twijfel over bestaan: "Of jullie willen of niet: het Istanbul-kanaal zal er komen. Het zal er komen." Erdogan gaf zaterdag het startschot voor de bouw van de enorme waterweg die de Zwarte Zee moet gaan verbinden met de Zee van Marmara. Het kanaal komt ten westen van Istanbul en moet 45 kilometer lang worden, met zes nieuwe bruggen en aan de oevers luxe jachthavens en hypermoderne woongebieden. Over zes jaar moet het klaar zijn. Maar vooralsnog is er geen centimeter gegraven. De ambitieuze plannen bestaan vooralsnog alleen in flitsende animaties.

Animatie istanbul-kanaal - Turkse overheid

Het enorme kanaal is potentieel het grootste infrastructurele project ooit in Turkije. Erdogan noemde het zelf ooit zijn "krankzinnige project". Maar het is bovenal een megaproject dat de Turken verdeeld. In het dorp Sazlibosna, 1500 inwoners, moesten ze in krant lezen dat hun dorp binnen het kanaalproject valt. "Ze hebben het over het kanaal, maar niemand weet iets en niemand vertelt ons iets", zegt Birol, een dorpsbewoner. "Wij als dorpelingen willen dit kanaal niet. Mensen raken hun plek kwijt. Wat gebeurt er met onze huizen als ze gaan onteigenen?" 'Soort Dubai' Dorpshoofd Oktay Teke, trouw lid van Erdogans AK-partij, ziet juist kansen. Niet vreemd, hij is ook de makelaar van het dorp. Sinds de route van het kanaal bekend is, drijven speculanten hier de landprijs flink op. "Als onderdeel van het kanaalproject wordt hier de meest luxe stad gebouwd. Het wordt zoiets als in Dubai en in Qatar. Alle huizen krijgen boven de begane grond nog drie, vier, vijf verdiepingen. En er komt enorm veel groen." Teke erkent dat de informatie die ze krijgen schaars is. "Van officiële kant hebben we niets gehoord. Maar volgens de pers wordt niemand benadeeld. We wachten het af." Maar volgens milieugroepen en stadsplanners zijn er wel degelijk grote groepen gedupeerden. Het project is een ramp voor de natuur en de leefbaarheid in Istanbul, zeggen ze. Het kanaal komt dwars door natuurgebieden en kilometers landbouwgrond en zal twee grote meren blokkeren die miljoenen mensen van drinkwater voorzien. De felste oppositie komt van Erdogans politieke tegenstander Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul. Het Istanbul-kanaal moet de drukke zeestraat Bosporus ontlasten, waar nu al jaarlijks 43.000 schepen doorheen varen terwijl de veilige capaciteit 25.000 is. Maar Imamoglu vindt een kunstmatige waterweg en alle extra bebouwing onnodig. "Istanbul heeft geen behoefte aan nog meer beton en verstedelijking. Istanbul wil een gezonde stad zijn."

De Bosporus - Nieuwsuur