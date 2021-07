Opmerkelijke wissel bij olympische handboogschutters: Broeksma vervangt Van der Ven

Een opmerkelijke wissel in Nederlandse handboogploeg voor de Olympische Spelen: bij de mannen neemt eerste reserve Gijs Broeksma de plaats in van veteraan Rick van der Ven.

In april zorgde Broeksma (21) bij de wereldbeker in Guatemala in de 1/16de finales voor een sensatie door de Amerikaanse topper Brady Ellison te elimineren. Bij de Olympische Spelen komt hij zowel individueel als (samen met Sjef van den Berg en Steve Wijler) in teamverband in actie.

Van der Ven (30) werd vierde op de Olympische Spelen van 2012 en was vier jaar later, in Rio de Janeiro, ook deelnemer. Hij reist wel af naar Tokio, als eerste reserve.