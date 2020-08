Wekdienst 4/8: Weekcijfers RIVM • Grote steden maken zich op voor mondkapjesplicht

Eerst het weer: stapelwolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Het blijft op een enkel buitje in het noordoosten na vrijwel overal droog en het wordt het 20 tot 23 graden. Vanaf morgen is het volop zomer.

Goedemorgen! Het RIVM maakt vandaag de nieuwe weekcijfers bekend over het aantal coronabesmettingen in Nederland. En in Wit-Rusland spreekt president Loekasjenko, tegen wiens regering al weken wordt gedemonstreerd, de bevolking toe.

De openbaar aanklager in New York heeft een verzoek ingediend bij de rechtbank om de belastingpapieren van Donald Trump snel in handen te krijgen. Zo wil hij kunnen onderzoeken of er sprake is van "langdurig crimineel gedrag bij de Trump-organisatie".

Wat de precieze verdenking is aan het adres van Trump houdt openbaar aanklager Vance tot nu toe vaag. Hij baseert zich voor zijn onderzoek onder meer op openbare stukken waaruit zou blijken dat Trump minder vermogen heeft dan hij beweert. Ook onderzoekt hij het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Hij hoopt het onderzoek af te ronden voor de verkiezingen in november.

Ander nieuws uit de nacht:

Coronacrisis leidt tot winnaars en verliezers onder winkeliers: kluszaken, meubelwinkels en supermarkten boekten recordomzetten, kledingwinkels hebben te maken met grote verliezen. In het tweede kwartaal zetten internetwinkels 55 procent meer om dan een jaar eerder. "Een unieke stijging", zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Stakers Wehkamp beëindigen acties na akkoord vakbond: de 82 medewerkers die door een reorganisatie hun baan verliezen krijgen een betere ontslagvergoeding en geld voor scholing en het zoeken naar nieuw werk.

Aruba scherpt coronamaatregelen aan na nieuwe besmettingen: er is onder meer een samenscholingsverbod afgekondigd in de publieke ruimte. Er mogen niet meer dan vier mensen bij elkaar zitten. Ook de regels in bars en restaurants zijn aangescherpt.

En dan nog even dit:

Niet alleen nu is kanker een probleem, ook dinosaurussen konden er al last van hebben. Wetenschappers hebben vastgesteld dat een centrosaurus die 70 miljoen jaar geleden leefde botkanker had.

Het fossiel waarbij de ziekte is vastgesteld, werd al in 1989 opgegraven. Een misvorming aan het kuitbeen van de gehoornde plantenetende dinosaurus werd toen nog beoordeeld als breuk die weer hersteld was. Een CT-scan wijst nu uit dat het ging om kanker, schrijven de onderzoekers in The Lancet. De tumor had de grootte van een appel.