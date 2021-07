Murray moet meerdere erkennen in jong talent, Djokovic dendert door in Londen

Djokovic heeft geen kind aan Kudla en stroomt door op Wimbledon - NOS

Titelverdediger Novak Djokovic heeft op Wimbledon probleemloos de achtste finales bereikt. De Serviër was in de derde ronde te sterk voor qualifier Denis Kudla (ATP-114): 6-4, 6-3, 7-6 (7). De Amerikaan vermaakte zich prima op de baan en kreeg met onorthodox geslagen ballen de toeschouwers achter zich. Het niveau van de nummer één van de wereld was echter te hoog voor Kudla, die in de tiebreak nog met 4-1 voorkwam, maar er geen vierde set uit wist te slepen. Cristian Garín is de volgende opponent van Djokovic. De Chileen, die de eerste ronde in drie eerdere deelnames niet overleefde, was de meerdere van Pedro Martínez (Spa): 6-4, 6-3, 4-6, 6-4. Einde Murray Voor Andy Murray eindigde z'n eerste deelname aan Wimbledon sinds 2017 in de derde ronde. Denis Shapovalov won met 6-4, 6-2, 6-2 van de tweevoudig winnaar en is voor het eerst achtste finalist. De 22-jarige Canadees, nummer 34 op de wereldranglijst, had geen kind aan de twaalf jaar oudere Schot. Na ruim 2,5 uur benutte hij zijn eerste matchpoint met zijn dertiende ace. Murray, die in 2019 voor de tweede keer aan zijn heup werd geopereerd, won zijn vorige twee duels (een viersetter en een vijfsetter) op karakter, maar kwam nu tekort.

Andrej Roeblev in actie op Wimbledon - EPA

Andrej Roeblev plaatste zich voor het eerst voor de achtste finales. De als vijfde geplaatste Rus was in de derde ronde met 6-3, 5-7, 6-4, 6-2 te sterk voor Fabio Fognini. Roeblev was nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen en had vijf van de zeven eerdere duels met de Italiaan verloren. De ervaren Fognini kreeg genoeg kansen om de Rus weer pijn te doen, maar sprong te slordig met zijn kansen om. Daarnaast nam de 34-jarige Italiaan een paar medische time-outs om zich aan z'n knie en kuit te laten behandelen. Toen Fognini voelde dat hij niet kon winnen, maakte Roeblev gemakkelijk het verschil in de derde en vierde set. Geen stunt Tiafoe Roeblevs landgenoot Karen Chatsjanov haalde voor de tweede keer de achtste finales in Londen. De Rus won opvallend makkelijk van Frances Tiafoe: 6-3, 6-4, 6-4. De Amerikaan had in de eerste ronde met zijn aanvallende spel nog gestunt tegen Stefanos Tsitsipas, zijn eerste zege op een speler uit de mondiale topvijf. Tiafoe tikte dat hoge niveau vrijdag zelden aan en had ook nog eens de pech dat Chatsjanov bijna foutloos serveerde. De Rus gunde hem geen enkel breakpoint en met zijn dertiende ace van de partij maakte de Rus een einde aan de ongelijke strijd.